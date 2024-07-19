新歌MV 盡情變身 容祖兒搞末日派對：攬住High到死！

樂壇天后容祖兒昨日推出全新歌曲，並化身百變歌姬拍MV，既有誇張未來Look，也有騷黑色喱士bra及瞓浴缸大玩誘惑，寵粉的她揚言即使來到世界末日，也要攬住粉絲一齊死，度過人生最後一刻。

容祖兒的全新廣東作品《One Last Time》昨日上架，她在MV化身導演，自編自導自演一場世界末日，從而演繹在末世中嬉戲到底的快樂無際。MV花了兩日拍攝，祖兒共換了7個造型，當中包括桃紅色立體裝束，甚有未來感覺，也有穿着背心加牛仔褲瞓在浴缸，但最養眼莫過於她身穿黑色短褲及外套，露出內裏的黑色喱士Bra，性感得來又型格，大騷纖腰及長腿，而其中一張造型照中，她向前俯身谷出事業線，女人味十足。

MV游走香港多個場景，包括花園街、電車廠、尖沙咀美麗都大廈等外，更會以經歷百年一遇暴雨及猛烈龍捲風等種種災難來比喻世界末日的來臨，而祖兒仍安坐家中，自在地跳唱。問到祖兒如果真的迎來末日，會選擇怎樣過？她笑說：「我會開一個最大型嘅世界末日狂歡party演唱會，希望同歌迷狂歡到最後一刻，大家攬住一齊……死，哈哈，就算世界末日都要開開心心咁過！」

點名欣賞AGA 另外，歌曲找來歌手江海迦（AGA）作曲、陳詠謙填詞，祖兒坦言一直都喜歡AGA，所以主動出擊：「佢係一個有才華嘅歌手，擅長創作R&B曲風，音樂觸感毋庸置疑。自己有一段時間冇出快歌，就試吓問監製舒文，AGA有冇歌可以畀我，結果收到兩首Demo，好開心兩首都用到。」她又表示為陳詠謙設定了填詞的有趣框架：「我要一首大家聽到會不自覺一齊唱、一齊跳嘅歌，用字唔使好深，要深入淺出咁講出嗰份態度。所以大家聽到副歌時自自然然手腳會郁，亦都已經跟住唱。」

容祖兒