星二代爭霸戰升溫 鍾懿親歌王儲人脈 王菲女兒竇靖童蓄勢狙擊

歌手鍾鎮濤（阿B）的女兒鍾懿參加內地綜藝宣布出道，近日阿B發功，帶女兒認識李現及林俊傑等紅星，加強人際網絡，令星二代之爭愈見激烈。王菲女兒竇靖童近月亦愈戰愈強，與好友周迅擔任品牌大使之外，又會踩入內地綜藝，演藝事業全方位發展。其妹妹李嫣日前則再接受兔唇手術，外貌愈見精緻，隨時加入戰團！

近年有不少星二代入行，個個都有潛質，加上挾着紅星父母的光環，發展演藝事業更是如虎添翼。鍾鎮濤女兒鍾懿早前就接下首個演藝工作殺入內地，參與由薛之謙擔任策劃人的音樂節目《奔赴！萬人現場》，並獲一眾星級叔叔阿姨張學友、舒淇及關之琳等拍片力撐，被喻為「最強後台星二代」，令原本已鬧得熱烘烘的星二代大戰更見激烈！

近日阿B再度出招，帶女兒亮相在上海舉行的活動，與同場的內地紅星王嘉爾、新加坡天王林俊傑及內地頂流小生李現見面兼合照，擴闊娛圈人際網絡！雖然有爸爸傍實，但鍾懿未有恃寵生驕，拍綜藝節目時親力親為搬行李，又不介意在簡陋的帳幕中更衣。

甄濟如篩選綜藝等發圍 鍾懿殺入內地綜藝，天后王菲的女兒竇靖童亦快將加盟內地綜藝節目《我們的歌》第六季，她在娛圈的發展愈見順暢，參演綜藝又踩過界拍攝劇集《她的生存之道》。她早年為了鼓勵有兔唇的妹妹李嫣而在下巴紋上一條直線，早前她在內地登台時化妝遮紋身，網民即指她似足母親王菲的神韻，大讚型格！雖然她與李嫣同母異父，但多年來姊妹感情極佳，而李嫣近日再度接受兔唇手術，母親王菲全程陪伴，不少網民都指李嫣外貌甜美，而且具藝術及時尚觸覺，大有機會與姊姊一樣加入娛圈，與其他星二代比拚！

與竇靖童同樣以歌手身份入行的甄濟如（Jasmine），除了有「宇宙最強」爸爸甄子丹及媽咪汪詩詩做後盾外，自己亦不停發力。向來深得廣告商歡迎的Jasmine近期做了「空中飛人」，四圍飛出席品牌活動，近日又飛抵上海開工，亦將會為新歌錄音，據知她今次會首度挑戰廣東歌，對於廣東話不算靈光的她，可謂一大考驗！此外，一直有不少內地音樂綜藝節目力邀Jasmine參與，她現時正在嚴選，期望一擊即中，獲得好反應。