成員專注Solo吸金 BLACK PINK合體無期 事務所賺得雞碎

韓團BLACK PINK貴為YG事務所頭號吸金女團，在成員自立門戶後，YG業績一落千丈，第2季營業利潤勁奀，僅得約170萬港元，較去年同期暴瀉近100％，而備受力捧的師妹組合BABYMONSTER卻未成氣候，無助公司如以往吸金。

與YG事務所約滿後的BLACK PINK僅續簽團體合約，4女另起爐灶，各自成立個人工作室，專注Solo活動兼狂接廣告吸金，但因組合回歸無期，對YG打擊極大。YG今年第2季業績慘不忍睹，僅錄得約170萬港元利潤，較去年同期大跌98.9％，拖累公司昨日股價跌至52周新低，可見4女離巢確實重創YG。

第2季度業績主要來自新人女團BABYMONSTER的專輯銷售及男團TREASURE的演唱會。去年11月出道的BABYMONSTER，雖然受力捧為BLACK PINK接班人，可惜反應不似預期，未能填補4女的空缺。組合於4月7日推出迷你專輯後，5月在東京展開巡迴粉絲見面會，途經印尼、新加坡、台灣及泰國，並將於下月在首爾舉行尾站，但相比起BLACK PINK之前展開世界巡唱的規模，差距甚遠。

Rose孖Jennie開P 至於BLACK PINK成員最近各自各精彩，Rose為運動品牌拍攝夏日寫真，盡展青春活力，與隊友Jennie近日在美國出席派對時又興奮合照。而成員Jisoo不時以性感打扮亮相品牌活動搶Fo，至於泰籍成員Lisa剛於上月底推出新歌《ROCKSTAR》，雖然MV爆出抄襲風波，但無損她在海外的人氣，新碟在美國大賣逾10萬張。Lisa日前現身首爾的快閃店谷碟，拿起手機與粉絲合照時展示手機殼，隨即發揮強勁帶貨力，令產品在網上掀起搶購潮。