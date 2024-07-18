同隊唔同命 葉舒華被嘲「貧民」 獲王嘉爾司機接載 宋雨琦坐正做「王族」

日前宋雨琦被拍得用王嘉爾的御用司機，司機將她車到酒店，她拿着玫瑰花開心落車，隨後王嘉爾由同一司機車往機場。短片曝光後成為熱議，網民以「王族」形容宋雨琦，直指公司偏袒她：「cube娛樂唯一王族就是宋雨琦，給她推最Top的綜藝《跑男》，談戀愛全公司一起給她捂，反觀葉舒華真的是貧民Top。」戥(G)I-DLE台灣成員葉舒華不值。

柯震東嬲豬回應

而葉舒華昨日與曾傳緋聞的台灣藝人柯震東再扯上關係！早前她因出席男方生日會而引起內地粉絲不滿，由於柯震東曾於2014年涉毒被捕，粉絲認為她不應與不良行為的人聚餐，引發「脫粉潮」！昨日她在社交網Po靚相說：「Hey~i love you」，柯震東居然留了3個Emoji公仔，事件隨即登上熱搜，有網民留言：「怎麼看都不像不熟啊！」、「公布戀情不至於呀！但是這完全能說明他們有聯繫。」但其實只是網民過分解讀，那句只是歌詞。昨日柯震東在社交網疑似爆粗回應：「真多XX」，又上載動畫照說：「看好看的東西洗洗眼睛，淨化心靈。」