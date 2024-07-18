6呎新歡勝在易相處 鄧麗欣無懼騙情 方力申封嘴免被鬧

被揭戀上6呎「翻版Rain」的鄧麗欣，前晚出席電影宣傳時春風滿面，戲中飾演騙徒首腦的她，笑言不會誤墮情網；而其舊愛方力申昨日被問會否送祝福時，抵死說：「今次試吓唔答，睇吓啲人鬧我咩！」

藝人鄧麗欣（Stephy）早前被拍得與似足韓國天王Rain的6呎大隻仔翹手行街，事後在社交網大方接受祝福，前晚是她認愛後首度出席活動，於中環宣傳新片《我談的那場戀愛》，戲中演反派的她大呼過癮：「今次特別演出，冇女主角包袱，好好玩！」她飾演一位風情萬種的首腦，為教導手下騙取女主角歡心而示範各種誘惑招數，拍攝期間，一眾「手下」均被她迷得面紅耳赤。

她自誇夠聰明，不會如女主角般誤墮情網：「我唔會喺網上識朋友，鍾意面對面溝通，我係一個直接嘅人，憑感覺、直覺去了解一個人，當然時間都好緊要，我相信自己有能力去辨識對方，佢唔係騙徒，我都唔係騙徒，哈哈！」問到新歡吸引她之處，她甜絲絲說：「大家都好好相處，有時唔係講有咩好或唔好，夾唔夾好緊要。」

圈外人望低調 與台灣男星邱勝翊（王子）結束3年情後，今次再與台灣男生譜「異地戀」，她澄清男友其實是在香港生活，但避談拍拖時間，只表示已有一段日子，有足夠時間了解。她指男友是圈外人，希望戀事低調，不欲影響對方。至於男友獲封「翻版Rain」有何反應？她笑言沒甚反應：「我都好多謝大家高度讚賞佢。」

至於Stephy舊愛方力申昨日出席無綫活動，問會否送上祝福，他笑言不回應：「之前答咩都畀人鬧，今次試吓唔答，睇吓啲人鬧我咩。」談到早前與萬人迷湯告魯斯合照，他興奮說：「我同佢講我都係演員，最鍾意佢嘅電影。」問會否自薦合作，他抵死說：「我第一個衝上去合照，其實我都好𢱑爛面喇喎！」