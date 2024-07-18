有Tyson Yoshi做榜樣 魏浚笙一顆少女心 靜待被求婚

型男魏浚笙（Jeffrey）與好友Tyson Yoshi（TY）昨日結伴出席活動，後者獲大會推出蛋糕慶生。早前TY求婚成功，Jeffrey大受感動，但就直言希望女友主動向自己求婚，談到他因為燙傷手擔心會留疤時，TY索性提議對方紋上女友名字放閃。

TY昨日迎來30歲牛一，適逢在工作中度過，令他感覺是好意頭。活動期間，大會推出跑車形狀的生日蛋糕為他送上驚喜，此時卻有人「贈興」大叫其死敵吳家忻的名字，壽星仔選擇充耳不聞。談到「單身的最後一個生日」，TY笑說：「應該係。（有咩生日願望？）希望今年年底喺英國演出後，下年再喺香港完成自己嘅大騷（演唱會），然後再結婚。」又透露婚禮將在外地舉行：「到時完咗可以順便Chill番1、2個星期，希望班朋友嘅檔期全部都得，可以齊齊飛走。」

對於是否邀請Jeffrey當兄弟團，TY直言：「佢梗係有份啦，但我仲未諗細節，要先影咗輯靚相，跟住正式提出邀請，未婚妻要求我咁做。」問到同場的Jeffrey見證Tyson求婚成功，是否會心郁郁？他笑說：「感動嘅。（感動不如行動？）根據呢10年嘅相處，相信我女朋友比較實際，唔喜歡驚喜，反而我有少女心，或者調番轉佢向我求婚囉，我一定應承。」

出高招放閃 談到生日如何慶祝，TY透露活動完結後會飛往台灣，拍攝MV及出席活動，但由於行程緊密，未婚妻不會隨行：「男人生日好少搞好多嘢嘅，遲啲再約Jeffrey飲杯咖啡，又或者一齊食蛋白質同健身囉。」而Jeffrey被發現右手手腕貼上膠布，他解釋：「我喺屋企整壽喜燒食，點知辣親！（唔驚留疤？）男人留一、兩條疤先型嘛。」TY即搞笑提議Jeffrey紋上女友名字遮掩，搞到全場起哄。而對於有人提起吳家忻，TY笑說：「唔知你哋（記者）講乜喎，再講我走㗎嘞！」