獨愛圈中人 見過鬼唔怕黑 尊尼特普摸髀洩蜜 撻着29歲俄模

荷里活萬人迷尊尼特普（Johnny Depp）自從與美國影星妻子安芭赫德（Amber Heard）離婚後，感情生活一片空白，最近有傳61歲的他喜逢「第二春」，與29歲俄羅斯模特兒兼美容師Yulia Vlasova撻着，大玩父女戀！

雖然尊尼特普被傳撻着索模，但有外國媒體指2人只是拍散拖，暫時不會標籤彼此為「男女朋友」。有知情者爆料指2人經常出雙入對，而有傳媒發現女方的社交網有不少雙方的親密照，其中一張照片見尊尼吻Yulia面頰。不過隨着緋聞曝光，她除了將社交網帳戶設為「私人」外，亦已將吻照刪走。而據知Yulia自與尊尼結識後一直很仰慕他，更曾貼出2人互摸大髀的照片，稱尊尼極有才華及具啟發性。

尊尼一向對「圈中人」情有獨鍾，除了安芭之外，他先後與多位女星拍拖，包括英國超模姬摩絲（Kate Moss）、美國女星雲露娜維達（Winona Ryder）及法國女星Vanessa Paradis，其中與Vanessa的戀情長達14年，並育有一子一女，其女兒Lily-Rose Depp已接父母棒成為演員。

偵探收料 反證人品好 另一方面，尊尼與安芭離婚後曾互控對方誹謗，最終尊尼打贏官司成功「洗底」。一名74歲的私家偵探Paul Barresi自稱曾受聘於安芭，目的是找出對尊尼不利的證據。

近日他出書講述該次調查過程，表示自己曾訪問逾百人，最後發現沒有人不喜歡尊尼，個個都讚賞其為人，其中尊尼的朋友更表示：「尊尼對女性相當尊重」、「他是一個非常自控的人」。不過，Paul亦透露有一名記者曾稱與尊尼發生過衝突，更被威脅「放火燒死」。