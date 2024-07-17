暢所欲玄：陽台風水

陽台與大門一樣，等同一間屋子的納氣口，擔當居室的明堂，有助納進四方財運，是以家中設有陽台，在風水上較為佔優。

愈大愈好：陽台是全屋最空曠之處，可以飽吸屋外陽光空氣，所以陽台的面積愈大，愈能納氣，代表家人財運亨通。如陽台外望整個泳池或空地，即代表「明堂」更寬敞，有助聚合財氣。

忌對大門：倘若陽台恰巧對正大門，氣流穿堂而過，除不利健康外，亦會因大門納進室內的旺氣流失而形成「漏財局」，改善方法可於門口設置玄關位，或在大門入口或陽台側加設屏風、地櫃稍作阻擋。

忌髒亂：陽台設計不宜過分雜亂複雜，不妨以米白或原木色調營造自然純樸氣息。陽台擺設亦不宜雜亂，切忌放置過多雜物，收窄納氣口，而且要盡量保持整潔，以增進財運。

欄柵漏財：陽台以及腰的實牆圍封為佳，以玻璃圍封亦是理想之選，且有透光的作用。但若以鐵欄圍封，由於欄柵隙縫會形成漏財，便無法達致聚財效果。

宜放大葉植物：大葉植物是最合適的催財植物，有助加強納進各方財氣，不過植物忌太高太密遮擋陽光，形成陰暗之象。此外，若陽台處於流年五黃或二黑病位，則不宜擺放植物。

堪輿學家麥玲玲師傅