或缺席宣傳避風頭 炎亞綸新劇重見天日 宥勝戲份全刪

台灣男星炎亞綸早前因持有未成年私密影片而鬧得滿城風雨，最終獲判緩刑。由他主演、原定去年播出的劇集《Q18量子預言》落實下月中推出，但身為主角的他還未確定會否出席宣傳活動。

至於客串演出該劇、去年同樣捲入性醜聞的另一男星宥勝，因強制猥褻罪被判8個月徒刑，其兩集戲份已確定全部刪除。據悉，宥勝劇中飾演攀岩名將，在一次意外中斷腿後患抑鬱，他在開拍前接受了3個月的攀岩訓練，聲稱是入行以來付出最多體力的一次，惟如今拍攝成果不見天日，加上身陷囹圄，可謂百般滋味在心頭！

黃子佼改口唔認罪 另外，台灣名嘴黃子佼被控在網上偷拍論壇購買未成年少女的不雅影片，遭檢方依違反《兒少性剝削防制條例》起訴。據知他曾在調查過程中認罪，希望獲得檢方給予緩刑起訴處分兩年，結果引起各界怒火。而落實遭起訴後，日前他不但遲到出庭，更在法庭上改口否認犯罪，由於法官認為有繼續查明的必要，故押後至8月12日繼續審訊。有指黃子佼改口不認罪，理由是主張涉及的《兒少性剝削防制條例》是在他事發後才實施的，若依照舊法則，他並無任何刑責。