林夏薇陳曉首結劇緣 開工敍舊

視后林夏薇近期動作多多，除了成立自家鑽石品牌，日前又飛到橫店開工，與舊同學兼傳失婚的內地男星陳曉首次合作拍劇。由於劇組要求一切保密，薇薇不敢多言，未敢洩露半點風聲！

林夏薇日前在社交網公布有新搞作，分享捧花照感謝劇組的溫馨安排，同時預祝自己開工大吉，該貼文標記了劇集《大生意人》，加上放了印有該劇名字的衞衣，因而引來網民討論。皆因該劇由陳曉主演，至今已拍攝3個月，沒想到接近尾聲，請來薇薇加盟參演。2人曾是中央戲劇學院同學，雖然畢業多年，但仍保持聯絡，當年薇薇奪視后惹爭議，陳曉連夜與網民隔空罵戰，為好友護航。不過2人一直未有合作機會，如今薇薇空降演出，與陳曉首結劇緣，令一眾網民驚喜不已，紛紛表示期待！

劇組下封口令 該劇開拍以來，吸引不少網民到場圍觀，故劇組上月曾發聲明，指偷拍行為嚴重影響拍攝秩序，下令未經劇組允許情況下，不能擅自發布劇集內容，故薇薇也乖乖聽命。薇薇昨日接受本報訪問時，坦言今次是與陳曉自畢業後第一次合作，不過有關角色及劇情細節就不欲多言，表示要待官方宣布。談到久未拍攝古裝，薇薇笑言期待造型：「今日定妝，做角色前期嘅工夫，真係好開心，終於可以同陳曉合作到，大家好耐冇見，所以都趁機食咗餐飯，一齊討論劇情，感覺好得意。」