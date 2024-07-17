方大同神隱兩年蒲頭：從抱恙走上康復之路！
歌手方大同2012年離開華納做獨立歌手，之後成立音樂唱片廠牌，發展不俗之際，2年前宣傳新歌《#清楚點》後，突然銷聲匿迹，再沒更新近況。神隱兩年，他終在大前日41歲生日，於社交網更新近況。他清空所有社交網舊Post，猶如重新開始，他透露過去患病︰「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！#我終於從抱恙的日子走上了康復之路。這悠長的歷程給予我的感悟與啟發，為大家譜寫了一張新專輯《夢想家 The Dreamer》將在10月推出。接下來的一年，就先透過音樂和大家在空氣中見面！」還列出10首未完整的專輯歌曲名單圖片。
不少樂迷及圈中好友留言祝福，其閨蜜薛凱琪留言︰「Happy birthday. Speedy recovery, speedy 打歌，我們慢慢的聽！is the 9th song’s name 回本！await for your album」，傾得投契的張繼聰及謝安琪亦有向他講生日快樂。
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