方大同神隱兩年蒲頭：從抱恙走上康復之路！

歌手方大同2012年離開華納做獨立歌手，之後成立音樂唱片廠牌，發展不俗之際，2年前宣傳新歌《#清楚點》後，突然銷聲匿迹，再沒更新近況。神隱兩年，他終在大前日41歲生日，於社交網更新近況。他清空所有社交網舊Post，猶如重新開始，他透露過去患病︰「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！#我終於從抱恙的日子走上了康復之路。這悠長的歷程給予我的感悟與啟發，為大家譜寫了一張新專輯《夢想家 The Dreamer》將在10月推出。接下來的一年，就先透過音樂和大家在空氣中見面！」還列出10首未完整的專輯歌曲名單圖片。