方大同神隱兩年蒲頭：從抱恙走上康復之路！

不少樂迷及圈中好友留言祝福,其閨蜜薛凱琪留言︰「Happy birthday. Speedy recovery, speedy 打歌,我們慢慢的聽!is the 9th song’s name 回本!await for your album」,傾得投契的張繼聰及謝安琪亦有向他講生日快樂。