睇溫布頓搵巨星集郵 方力申硬食湯告魯斯鐵拳

方力申表示剛過了一個畢生難忘的周末，自爆跟湯告魯斯共對話3次：「第一次是自我介紹我也是演員，他說他為了拍戲，訓練弄傷右手，不能握手，只能fist pump（擊拳問好），十分有禮貌。第2次是合影，因為他是邀請的客人，所以我們有幸能與他單獨合影，我跟他說他的敬業精神是我們所有演員的榜樣，他還替我打氣（打肚）叫我加油。」

邀周杰倫合照

小方大讚靚佬湯親切，對在場人士的合影有求必應：「最後一次是要準備出發看女單決賽，我忍不住再走去他身邊。（差點被保安推走）我說《甜心先生》是其中一部我All time最喜歡的電影，我還買了這個戲他的親筆簽名照片，然後他由心的感謝支持，而且他叫我不用買他的簽名。決賽後我們在茶敍上又見面了，我再冒險上去，我給他看我收藏的那張簽名照片，之後工作人員拿出他簽上我的全名Lik Sun Fong的場刊。」對於靚佬湯親切隨和的態度，小方有感而發：「讓我們永世難忘，你做十分，我們回報一百分，『力申方』無憾了。」