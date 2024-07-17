盧凱怡擦鞋表達愛慕 馮盈盈帶隊遊塞班島 唔搶佳麗鏡

無綫《2024香港小姐競選》15位入圍佳麗將分組到5個地方拍攝外景，師姐馮盈盈性感現身活動，並將帶3名佳麗去塞班島，當中盧凱怡落足嘴頭狂讚她，盈盈嘗「甜頭」後祝福對方青出於藍。

今屆港姐15位入圍佳麗昨日齊集電視城在外景出發前拜神，今年外景地點多達5個，分別為內蒙古、塞班島、新加坡、菲律賓碧瑤及香港。昨日公布每組外景的佳麗名單，內蒙古負責帶隊的藝人何沛珈及陳懿德昨日已先行出發，同行的候選佳麗是莊曉婷、李曼思、俞可程；塞班島由馮盈盈及麥美恩帶隊，帶領秦冀雯、盧凱怡和鍾翠詩；新加坡由江美儀和邵初帶隊，佳麗有陳紫佟、吳芷靖和程姜月；菲律賓碧瑤的佳麗有「城大李嘉欣」倪樂琳、王汛文和謝淑怡；留港拍攝的3位則為陳甜甜、梁嘉莹和楊梓瑤，當中菲律賓和香港兩組尚未公布帶隊藝人。

盧凱怡在台上表示最想去的地方就是塞班島，最激動是能與師姐馮盈盈同行，並落足鞋油表示：「我好鍾意馮盈盈同麥美恩，好耐之前已經追蹤盈盈社交網，佢唔止靚，口才一流，希望學到嘢。」以低胸裝晒線亮相的盈盈表示會帶兩套密實泳衣出發，不會搶師妹風頭，並讚佳麗質素高，而心水就是同行的3位佳麗。對於盧凱怡表示很喜歡她，盈盈即笑說：「希望佢青出於藍，唔好似我，要比我更好。」邵初聞言插嘴：「比你更好係好難。」邵初表示出外景會盡情飲飲食食，特別鍾意「艷麗版蔡潔」程姜月，讚對方樣貌甜美而且身材好，並笑指似蔡潔就好，而江美儀則搞笑表示接電話時還以為對方打錯。陳紫佟透露是第一次去新加坡，想吃娘惹菜，吳芷靖則興奮得想立即出發。

倪樂琳赴菲做足功課 將出發去內蒙古的李曼思表示曾去過海拔更高的地方，故不擔心。俞可程想跟活佛講自己心願，莊曉婷也想祈福，希望獲獎，又指此行最期待要坐7小時車程的路段，笑言終可睡覺休息。至於將出發去菲律賓的倪樂琳做足功課，知當地不可離婚，想了解更多。謝淑怡直指菲律賓並非自己旅遊首選，知當地女性地位較低，感受到自己身處香港的幸福。