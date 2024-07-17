被爆密會人夫 龍婷摸Pat送吻 丘亞葵：係Hello Kiss！

憑《中年好聲音》人氣急升的龍婷，被拍得與「演唱會揸Fit人」丘亞葵密會，龍婷摸男方屁股之餘，更在車廂主動咀對方。不過已婚的丘亞葵否認戀情，強調當時只是Hello Kiss，並向老婆和龍婷道歉。

43歲的龍婷參加《中年好聲音》雖然三甲不入，但仍簽約無綫成為歌手，人氣不俗。她對於私生活一直保持低調，不過有傳她與資深演唱會製作人、現年65歲的丘亞葵約會，更被影到在車廂內激吻。有指龍婷日前完成工作後，即急急會合丘亞葵約會，當日男方親自開車在附近等她，兩人先到了九龍灣一個商場，龍婷走到一間麵店搵位，丘亞葵則去戲院買電影《九龍城寨之圍城》的戲票。之後他們一起用餐，睇完戲後再去食米線。

2人用膳後到停車場取車，龍婷還翹住丘亞葵的手臂。當走到僻靜無人之處，龍婷把手放到男方的屁股上，並輕輕拍打了幾下。在車廂內情到濃時，她甚至主動將身軀挨向丘亞葵，輕搭對方膊頭，再把嘴伸向男方，2人親吻起來。

向老婆致歉 據知，丘亞葵已結婚，老婆是前無綫製作統籌，有一名女兒在日本留學，早前他曾與老婆一起出席聚會。戀情炒得熱烘烘，丘亞葵受訪時表示，和龍婷早於2017年經唱片界朋友介紹而認識：「嗰時佢想搵經理人，但我太忙冇合作到，直至去年喺公開場合再見番，大家都話希望嚟緊可以合作開騷，而今年初，我同佢傾真係可以合作，不過傾場地問題時，又覺得個場太細，所以取消咗，依家仲傾緊一個大啲嘅場地。」

對於被拍到與龍婷睇戲及共進晚膳，期間女方拍他屁股及在車廂激咀，他澄清：「我係已婚嘅人，同龍婷清清白白，見面只係為工作。其實啲相係兩個月前嘅事，嗰日我哋約咗傾演唱會，因為都夜晚啦，我有啲肚餓，咪叫佢一齊落公司樓下食少少嘢，同埋齣戲咁Hit，買飛入場支持吓業界。（有親密舉動喎？）拍Pat係角度啫，感覺唔到佢拍我，講到激咀仲誇張，只係朋友式嘅Hello Kiss，錫咗一啖面，唔係大家諗到咁。我同老婆結咗婚好耐，亦已經同老婆解釋清楚，我唔係咁嘅人。」問到可會和龍婷斷絕來往？他說：「都係同以前一樣啦，只限於工作上見，其他時間就唔會私下見面。」並指就事件向太太及龍婷等致歉：「唔好意思，影響咗佢哋！」

而龍婷受訪時表示要與公司商量再作回應：「我有自己諗法，同佢哋（公司）溝通咗，睇吓佢哋點樣覆。」隨後無綫發聲明：「針對近日的媒體報道，我們希望澄清，所提及的情況完全是由於拍攝角度所致的誤解。龍婷女士與丘先生僅為多年好友，兩人之間純屬友誼。龍婷女士將持續專注於她的音樂事業發展，繼續為大家帶來更優質音樂演出。我們誠摯希望媒體及公眾能基於事實作出理解，避免不必要的誤會。」