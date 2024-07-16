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Jin巴黎傳聖火 粉絲逼滿街
上月12日退伍的韓國天團防彈少年團（BTS）成員Jin，獲邀為下周開鑼的巴黎奧運傳遞聖火。作為韓國代表的他，前日以火炬手身份現身巴黎羅浮宮博物館金字塔前的路段，沿途吸引數千粉絲熱情歡呼及打氣，氣氛相當熱烈。
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