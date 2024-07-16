惡鬥一個月！邊佑錫「跑」贏金秀賢 擸千萬票捧人氣獎

韓星邊佑錫挾「善宰」熱潮狂擸近1,000萬票，撼贏韓劇《淚之女王》男神金秀賢，捧走《首爾電視劇大賞》人氣獎。前晚他在見面會上被港迷搞喊，完騷後即發文感謝全球Fans投票。

將於下月底舉行的韓國《首爾電視劇大賞》，上月中起在網上展開「人氣獎」票選活動，金秀賢與憑韓劇《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫爭持激烈，雙方粉絲鬥足一個月，至前晚結束，邊佑錫最終挾「善宰」氣勢狂擸逾998.7萬票，打敗970萬票的金秀賢，捧走「男子人氣獎」；拍檔金惠允則以629萬票，擊敗598萬票的《淚》劇女星金智媛，贏得「女子人氣獎」，兩人有望在頒獎禮上再度合體。

邊佑錫上月展開出道以來首個亞洲巡迴見面會，前晚舉行香港站，甫出場即獻唱《背》劇主題曲《Loveholic》，之後用廣東話打招呼，自言做模特兒時曾來港工作，亦曾在港拍攝，留下愉快回憶。他抵港後品嘗了杧果西米露，大讚好食，又去了海邊散步，覺得風景很美，他表示返韓後會跟家人商量，希望一起來港旅行。

被港迷搞喊 見面會上，他抽出多位幸運粉絲上台互動，包括一起重演《背》劇經典場面，又與粉絲自拍。玩「恐怖箱」猜物件遊戲時，他看見模型蜘蛛後嚇到大叫，其後澄清不怕蜘蛛，更拿着它拍照，場面搞笑。而港迷為他製作打氣影片及送上蛋糕，令他感動爆喊，唱畢最後一曲《Run Run》時，更一度泣不成聲。完騷後他得悉自己贏得「人氣獎」，即在粉絲交流平台感謝大家投票。另外，金秀賢下部新劇《Knock Off》將於8月開拍，落實由權娜拉擔任女主角。