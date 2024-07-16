心臟在人體上是負責跳動，將血液揼出而運行全身，心臟若停止跳動，人便要死亡了。但中國人認為心臟並不只此一功能，而是有思想感情的，好像說人心思細密、精心設計、粗心大意、心狠手辣、心情矛盾……等等，所以因而發展了一套心相學，是觀察人之言行心態而去推測其人之吉凶。

在麻衣相法中有言：「未觀形貌，先相心田」，神機相法也云：「心在形先，形居心後」，因而有所謂：「有心無相，相隨心生，有相無心，相隨心滅」，表示一個人之行為心態，是會影響其人之相貌。相貌隨人之心境改變了，自然命運上也發生不同之禍福吉凶了。以下演繹幾句心相之法則：「心和氣平，可卜孫榮兼子貴，才偏性執，不遭大禍必奇窮。」意思是家和萬事興，家衰口不停，為人頑固偏執，不通人情世故，無人緣。「輕口出違言，壽元知折，忘恩小怨，科弟難成。」一個人說話不留口德或違背良心之說話，忘恩負義，吃了一點小虧便斤斤計較，常思報復，會知壽短及功名難成。「小富小貴易盈，前途有限，大富大貴不動，獲福無疆。」表示一個人有小許成就，必以為自己了不起，故前途有限，大富大貴而謙厚者，後福無窮。