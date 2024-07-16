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姜濤返港即衝籃球場
男團MIRROR人氣王姜濤完成台灣行程後悄悄返港，未知是否吃得太多美食要減磅，他日前被捕獲於維園打籃球。雖然最近天氣酷熱，但他仍然活力十足地在球場上跑動，儘管他以全黑打扮上陣並戴上口罩，但仍然有不少市民認出他。不過姜濤懶理旁人視線，把握機會打波，又不時與隊友說笑，看來心情不錯。
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