獨家專訪：寫歌出碟一腳踢 莊錠欣論盡唔錫身 轉型做打女

童星出身的莊錠欣（Elkie）於2016年以香港成員身份在韓國女團CLC出道，3年前跟韓國娛樂公司解約後，她退團轉往內地發展，近年更轉戰台灣，發展不俗。最近她推出首張迷你專輯《#EK》，收錄她親自創作的首支廣東歌《沒你在旁的後來》。Elkie日前接受本報獨家訪問，表示專輯由構思到完成花了大約半年時間：「通常我一得閒就會寫歌，依家自己Solo，加上公司架構比較簡單，好多嘢都一腳踢。」

提到人生難忘經歷，9歲就入行的她笑言有不少深刻回憶：「做童星、一個人去韓國受訓、出道、到依家Solo，全部都好深刻！」雖然已在韓國出道5年，但Elkie在當地仍是外國人，加上競爭激烈，要「單飛」絕不容易。所以女團解散後，她決定到台灣發展，希望磨練自己。

期盼回港發展 她又指希望能在香港發展，音樂及演戲都想試試，更直言想做打女：「我形象硬淨！（靚女唔驚打花塊面？）其實我真係好唔錫身，我係嗰啲成日唔小心撞到成身傷嘅人，經理人成日都好擔心。其實我冇話一定要行靚女路線嘅，呢個只係其中一點啫！」