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李元玲 消失的咪咪
李元玲晒泳裝照，身材再成焦點。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲，一向身材Fit到漏，多年來未見走樣。日前她晒出身穿紅色比堅尼的性感靚相，小蠻腰及結實川字肌相當搶Fo，但看似上圍突然縮水，即惹起網民關注，有粉絲感慨她原本誘人的湯碗胸變成排骨胸，亦有人擔心她到底發生了甚麼事！
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