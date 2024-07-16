胡定欣性感「掃樓」派禮物

視后胡定欣於2020年宣布離巢無綫，產量因而減少，近日她受訪透露已半年未有接劇，多到內地出席商演活動兼主持節目。日前她到內地「掃樓」，以性感打扮亮相，有網民分享她到辦公室派禮物的片段，她穿上貼身綠色長裙，大騷白滑美肩及纖腰，神采飛揚，Keep得相當好！