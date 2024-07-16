7月16日(二)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月16日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
胡定欣性感「掃樓」派禮物
視后胡定欣於2020年宣布離巢無綫，產量因而減少，近日她受訪透露已半年未有接劇，多到內地出席商演活動兼主持節目。日前她到內地「掃樓」，以性感打扮亮相，有網民分享她到辦公室派禮物的片段，她穿上貼身綠色長裙，大騷白滑美肩及纖腰，神采飛揚，Keep得相當好！
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240716-0716_00282_052/胡定欣性感「掃樓」派禮物
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc