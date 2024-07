縫30針後首公開露面 陳奕迅養傷「放風」 林家謙洩行蹤急刪相

性格一向坐唔定的Eason正在養傷,日前現身紅館睇演唱會,並在後台與林家謙頭貼頭合照留念。事後林家謙將合照上載至社交平台,由於是Eason受傷後首度公開露面,引起廣泛關注。林家謙寫到:「long time no see x2. thanks for coming(好久不見,謝謝你來)」,相中Eason做出招牌搞怪表情,下巴部分沒有明顯傷痕,看來恢復狀況不錯,不過照片隨後不知何故已被刪除,但早已在網上瘋傳。