周杰倫攜老婆做「星」級觀眾

台灣天王周杰倫近年熱愛網球，前日英國溫布頓網球錦標賽舉行男單決賽，周杰倫當然親身到場觀賞，更帶同愛妻昆凌同行。網友拍下他們的身影，兩公婆坐在觀眾席上，同以大地色系情侶裝上陣襯到絕，雖然他們表現低調，全程戴住墨鏡，但仍然難掩星味，一眼就被認出，成為人群中的焦點。