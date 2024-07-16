中娛星動：挾明星光環搞副業 王鶴棣賣貴價包 攞正牌劏水魚

內地小生王鶴棣近日「轉行」賣麵包，大批粉絲趨之若鶩光顧，卻發現售價不算親民，荷包大出血！另一男星白敬亭推出的餅乾同樣不便宜，網民見狀後，苦口婆心勸消費者要保持清醒，切勿亂當羊牯。

內地藝人發展副業不是新鮮事，由於有一班忠粉自動波捧場，生意可謂長做長有，部分人更大賺幾桶金，然而近日相關話題卻頻頻引起爭議。先是王鶴棣開設期間限定麵包店，每日只限150個名額，每人限購一件，不過收費竟達88元人民幣（約95港元），絕對屬貴價麵包！

有粉絲提出其實可以選購兩片麵包加咖啡，堂食售價為48元人民幣（約53港元），可惜「拆彈」不成，更引發網上罵戰，大批網民留言笑粉絲如同被「割韮菜」。根據內地一般物價計算，48元人民幣可以買到兩斤牛肉或5斤雞蛋，故揶揄王鶴棣粉絲是「高質生活群組」，同時勸喻消費者要保持清醒。

白敬亭娜娜同樣食水深 同樣搞飲食生意的白敬亭近日在上海開設咖啡店，還特別以個人品牌系列推出餅乾，然而兩塊小餅乾竟索價21元人民幣（約23港元），有網民推測成本可能只需1元人民幣。其實這已不是他首次被批掠水，早於今年年初，其名下潮牌就被上海市市場監管局抽查，發現外套品質不合格，當時曾引起連串負評及爭議，更有人指其服裝店的普通服飾也索價約2,000元人民幣（約2,150港元），批評價錢太貴。

另一邊廂，女星歐陽娜娜早前在網上推介旗下品牌的浴袍及睡衣等，同樣被網民發現「標高價」。有粉絲指浴袍成本低，選用的聚酯纖維是布料中價格最低廉的一種，成品卻標價近千元人民幣（約1,086港元）。有人留言勸娜娜不要太貪，先保證產品質素才跨界吸金，不然只會拖垮自己的名聲。