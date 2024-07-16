獨家訪問：廣州開騷 陪Fans長大 鍾嘉欣分享20年回憶 王君馨約定撐場

王君馨由美國旅行返港後，前日偕老公慶祝結婚7周年，本來她想到多倫多探望好姊妹鍾嘉欣（Linda），可惜時間不夠，期待之後看她的廣州演唱會；而Linda不諱言想做巡演。

藝人王君馨（Grace）早前到美國西雅圖及紐約旅行，返港後隨即跟老公Daniel撐枱腳，慶祝結婚7周年。她在社交網晒相放閃，向老公發表愛的宣言：「7周年快樂！非常感謝我們在結婚7年和拍拖19年後變得更恩愛……我的愛人、我最好的朋友和我的抱抱對象！」

心郁搞巡演 她早前到西雅圖做布道會順道旅遊，當地甚多海鮮，令她大快朶頤：「嗰度好多花同樹木，空氣超級好，所以好舒服，嚟之前冇諗過咁靚，不過最開心係遇見『圓形彩虹』，因為聖經話彩虹係神對我哋嘅承諾，所以好開心。」原本她想順道去溫哥華探望好姊妹Linda，但因要返紐約出席婚禮，時間不許可，相當可惜。問之後會否看Linda的廣州演唱會？她表示有時間一定會。

至於Linda正為8月10日舉行的廣州《記得鍾嘉欣》演唱會做準備，早前在社交網大爆演唱會門票一秒售罄佳績，她接受本報訪問時說：「第一站係廣州，依家做多啲運動，會揀啲經典歌，好多係Fans鍾意聽，但又未試過喺台上唱嘅歌。造型方面都想花啲心思，想靚啲見大家，好感恩以前有好多7、8歲嘅粉絲，依家已經廿幾30歲，希望大家可以同我回顧番之前20年嘅回憶，回味昔日嘅開心時光。（會否做巡演？）希望啦！希望廣州之後，可以做多幾個地方。」