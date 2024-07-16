2023/24馬季煞科日獻唱 林峯讚3歲女有策騎天分

男星林峯現身沙田馬場，自爆曾有機會當馬主，大讚3歲大的女兒有策騎天分。對於有傳其太太是富二代，外母身家逾億，他聞言笑說：「佢冇講我知喎！」

憑熱爆電影《九龍城寨之圍城》再度人氣急升的林峯，前晚亮相《2023/24馬季煞科日》，他先在馬匹亮相圈矚目登場，再於尾場賽事後的馬季煞科儀式中獻唱金曲《愛在記憶中找你》及《愛在三千的宇宙》，與馬迷熱情互動，將現場氣氛推至高峰，同場還有樂團Zpecial、Pandora及Nowhere Boys，在賽事舉行期間高歌助興。

林峯被問到入馬場前有否被朋友追問貼士，他自認沒有博彩運：「我只係識買獨贏，連抽獎運都冇乜。（星運夠強就得？）唔敢當。（做出錢畀人抽獎嗰個？）大家開心啦，《九》片都未搞慶功宴，不過大把老闆排隊畀錢。」

曾有機會做馬主 他透露曾有朋友游說夾份做馬主，但考慮到工作忙，甚少時間入馬場，所以未有行動，不過本身也愛策騎，早在20年前拍劇時已懂騎術，他說：「嗰時係策騎啲香港退役馬，好高大，我有畏高症，所以有啲驚，但工作需要都冇辦法。」他又讚囡囡「格格」比他叻：「佢2歲就入讀騎術學校，冇畏高又鍾意動物。（買隻良駒畀佢？）太貴啦！」

談及其內地模特兒太太張馨月曾被網民嘲諷「釣金龜」，不過有傳她其實是富二代，母親擁有飲食王國，而且身家逾億，只是後來家道中落，林峯說：「傳聞唔重要，太太係小康之家出身。（有傳外母想東山再起？）我唔知，佢（太太）冇講我知，不過網上傳聞好多都係假。」另外，他將於9月在澳門開個唱，至於香港演唱會，相信最快要等到明年。