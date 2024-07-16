娛圈單打：病逝離苦得樂 願君一路走好

J2男主持文頌男不敵癌魔病逝，終年29歲。短暫一生令人無限惋惜，但終於脫離苦海，未嘗不是好事。願他在天之靈再無痛苦，來世再續多姿多采的人生。

文頌男患上罕見癌症「尤因氏腫瘤」，治愈率偏低，不幸離世可謂意料中事。他亦早有準備，預先寫下遺言，並在過身當天在IG發布。其實在患病末期，他已透露病得相當辛苦，下半身癱瘓，痛入心扉，食止痛藥也無效。

最令人神傷的是，他因醫藥費龐大而發起眾籌，獲得不少人慷慨支持，算是雪中送炭。詎料竟有向他捐助4,000元的網民，私訊鬧爆他收咗錢不做事，「你睡在家幹嗎？等死呀？」讓他倍感心灰，坦言癌細胞擴散致半身癱瘓，想起身開工也無能為力，只能向捐錢網民講聲多謝。

唉，身患絕症已經叫人徬徨無助，香港醫藥費又貴得驚人，手停口停沒有收入，藉着知名度眾籌也是無可厚非，結果反而被人口出惡言嘲諷，猶如在傷口上再插一刀。相信出口傷人的網民生活得非常幸福，自己和身邊人冇病冇痛，從來沒有體驗過患病之苦。講真，施比受更有福，有能力幫助別人，絕對應該慶幸。

說回文頌男，若看過其主持的《不正常愛情研究所》，都會知道他是雙性戀者，他亦不吝分享過去的同性戀愛經驗，個性坦蕩蕩。他出身於破碎家庭，由母親撫養成人，坦言中學時期非常反叛，一度輟學，後來終於生性，考獲香港教育大學藝術管理和藝術教育雙學士，畢業後投身娛樂圈追夢。可惜天妒英才，還未來得及報答母親養育之恩，已撒手人寰。