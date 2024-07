外界預期《Longlegs》將取代彼思賣座動畫《玩轉腦朋友2》(Inside Out 2),高踞本周北美開畫票房榜亞軍位置。尼古拉斯新片勁收,相反美國女星史嘉娜祖漢遜(Scarlett Johansson)的新作《全謊位登月》(Fly Me to the Moon)雖有豪華卡士及好口碑,但預計其票房開畫3日不過1,000萬美元(約7,810萬港元),令人大跌眼鏡!行內人士揣測由於該片是由串流平台投資,影片上映幾星期後便會轉在串流平台上架,觀眾亦因此無意買飛入戲院,而偏向留待於串流平台上觀賞。