忘形演出 撞破嘴唇 Rain爆肌惹尖叫 邀港迷熱舞

韓國男歌手Rain前晚舉行巡迴演唱會香港站，多次赤裸上身晒肌，期間他曾穿上黑背心演出，即被粉絲要求除衫，他講笑指擔心除衫會被爸爸鬧，相當搞笑！

Rain前晚假亞洲國際博覽館舉行個唱，這是他相隔8年再於香港開騷，組合ERROR成員肥仔（梁業）及MIRROR成員Stanley（邱士縉）亦有現身睇騷。當晚Rain在跑步機上型爆登場，赤裸上身大晒胸肌和腹肌，令台下粉絲興奮尖叫，他隨即披上紅色外套，以《GANG》一曲揭開演出序幕，緊接着又送上經典歌曲《It's Raining》和《躲避太陽的方法》，炒熱現場氣氛。

隨後，Rain用廣東話跟粉絲打招呼：「大家好，我係Rain！」透露前一日從美國三藩市來港，到埗後即狂擦點心，大飽口福之後便為演唱會進行綵排。而頭髮長了不少的他表示正為下一部作品留長頭髮，坦言覺得很不方便：「好熱呀，好想剪咗佢，依家啲頭髮好似海帶咁。」

約定努力學廣東話 之後他穿上緊身背心，台下即有粉絲大叫：「唔好着啦！」Rain便搞笑地說：「唔得呀，我再除衫嘅話，會畀爸爸鬧。」其後便唱出他與恩師朴震榮合作的歌曲《Switch to me》，又演繹男歌手Psy的Hit歌《江南Style》，更叫台下粉絲一齊跳：「如果我見到有人冇跳，我就唔唱㗎啦！」接着還大跳人氣女團NewJeans的歌曲《Hype Boy》的舞步，令全場High爆。

但當晚演唱會發生了小插曲，Rain自爆在演出期間用咪撞到嘴唇，導致口腔流血，又表示今次有特別學廣東話，希望可以跟港迷互動，但因為聲調實在太難，只記得「唔該晒」和「多謝」，承諾下次來港會準備更多廣東話跟大家溝通，最後他用廣東話講「我愛你」，約定和大家下次再見。