暢所欲玄：連自己都能犧牲，還談甚麽未來好運？

人的運程須從八字計算出來，但所謂知命認命，都要為自己作出準備。別以為忍辱負重，你就能苦盡甘來，也並非所有人都是你獲取幸福和成功的助力，往往在你對前路感到不知所措，遇上運滯或百事不順時，對你好的人少之又少。相反，大部分人只會嫉妒、扯後腿、對你用完即棄，而在這個時候，有些偽善的人會扮演好人，教你做人道理，甚至利用宗教，俘虜你作為其弟子，目的是要你不停獻出金錢，到最後是誰得到成果？值得反思。

有些人比狼還狠，比蛇還毒，而且心眼小，你幫了他，不但得不到感恩，還想辦法借刀殺人，要把你剷除。蛇冷血是為了防備敵人，但再冷血也不會向同伴施毒手，但有些人卻不一樣，為求達到目的，可以鐵石心腸地對付你，若不小心，分分鐘變成了寓言故事中的救蛇農夫！

狼凶殘只為了爭食物，牠們再壞也不會拋棄家庭，但有些人把結婚當成兒戲，生仔為的是交代，經常把枕邊人出賣是品性。我們信因果，你的格局就是將來的結局，即使一個人機關算盡，但還有天算。現在社會中，有多少蛇藏身於人群中？又有多少狼披着人的面目？

當遇上困難，記住是短暫的，袈裟未着愁多事，着了袈裟事更多。

堪輿學者元海