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陳芳語快閃清唱
在台灣出道的馬來西亞歌手陳芳語（Kimberley），相隔4年推出新專輯《kiki》，日前她在台北西門町進行10分鐘快閃宣傳活動，身穿白色鏤空馬甲，大晒玲瓏浮凸身段。不少歌迷專程搭高鐵從台南趕去台北一睹其風采，令她深受感動，即場清唱新歌《LOVE ME MORE》，令歌迷大為驚喜。
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