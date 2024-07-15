在台灣出道的馬來西亞歌手陳芳語（Kimberley），相隔4年推出新專輯《kiki》，日前她在台北西門町進行10分鐘快閃宣傳活動，身穿白色鏤空馬甲，大晒玲瓏浮凸身段。不少歌迷專程搭高鐵從台南趕去台北一睹其風采，令她深受感動，即場清唱新歌《LOVE ME MORE》，令歌迷大為驚喜。