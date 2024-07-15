7月15日(一)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月15日 (一)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
撞飛郭采潔 柯震東自責太大力
近日有網民上載台灣藝人柯震東與郭采潔在電影《小時代》片尾獻唱的片段，兩人隨音樂跳舞期間，柯震東突然屁股向郭采潔一頂，直接把她撞飛，網民寫道：「我一直很想知道，柯震東用屁股把郭采潔撞飛這幕，應該是沒在演的吧？看起來超自然、超用力。」想不到柯震東留言致歉：「當時年輕氣盛！沒注意到力道。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240715-0715_00282_064/撞飛郭采潔--柯震東自責太大力
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc