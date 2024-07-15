娛樂

撞飛郭采潔 柯震東自責太大力

近日有網民上載台灣藝人柯震東與郭采潔在電影《小時代》片尾獻唱的片段，兩人隨音樂跳舞期間，柯震東突然屁股向郭采潔一頂，直接把她撞飛，網民寫道：「我一直很想知道，柯震東用屁股把郭采潔撞飛這幕，應該是沒在演的吧？看起來超自然、超用力。」想不到柯震東留言致歉：「當時年輕氣盛！沒注意到力道。」
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