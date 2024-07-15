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劉俊謙撞期錯過攻韓
藝人劉俊謙參演的電影《九龍城寨之圍城》獲選為今年《釜山國際夢幻電影節》閉幕電影，但他忙於在港拍戲，未能出席，他直言很喜歡韓國導演李滄東，希望稍後有機會參與韓國電影及劇集。雖然今次未能現身，但曾在電影《梅艷芳》飾演張國榮一角的他，早已受當地觀眾及媒體注目，令他開心不已。
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