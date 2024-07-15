開騷當放暑假 容祖兒爛Gag氹歌迷

樂壇天后容祖兒在澳門舉行的第二季《容祖兒Eternity演唱會2024》前晚開鑼，將於7至8月舉行共12場演出，一身華麗閃片裙登場的她獻唱多首金曲，其後換上多套性感舞衣包括圖案Bodysuit、彩色毛毛裝及黑色蝴蝶Look，跳唱《Pretty Crazy》、《隆重登場》等經典快歌，盡顯天后功架。出名疼錫歌迷的她，又特別送上驚喜，首度演繹新歌《九秒九》，令全場歌迷尖叫不斷！

雙語吹水 與觀眾閒聊期間，祖兒以廣東話及普通話雙語切換，她自認普通話進步不少，叫大家予以掌聲鼓勵。有歌迷送上她喜歡的兔公仔，她開心接下，並以普通話搞爛Gag問：「小白加小白叫甚麼？對，就是『小白兔』（小白Two），我對這種冷笑話是有興趣的。」

她又表示對今次演出期待已久：「你們不要以為我很辛苦，我覺得自己也在放暑假，我等了今天很久，因為之前一直在飛，每個星期都飛到不同地方工作，但是這兩個月終於可以實實在在的留在澳門，我非常感謝，我等到了！」