娛樂

顏米羔射龍門 球王上身

雖然變成「大腳八」，但顏米羔依然發揮水準。 雖然變成「大腳八」，但顏米羔依然發揮水準。
雖然變成「大腳八」，但顏米羔依然發揮水準。
藝人周吉佩、顏米羔及黃奕斌（Hugo）等為無綫問答遊戲節目《奧運智．識．玩》擔任嘉賓，參與足球遊戲時笑料百出，Hugo的球技超級水皮，首次射門時竟射到遠處，要第2次補射才成功入網。在幾隊參與藝人中，以周吉佩與顏米羔表現最好，2人默契十足，「球王」上身的米羔更以極快速度完成運球，表現亮眼。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc