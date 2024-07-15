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顏米羔射龍門 球王上身
雖然變成「大腳八」，但顏米羔依然發揮水準。
藝人周吉佩、顏米羔及黃奕斌（Hugo）等為無綫問答遊戲節目《奧運智．識．玩》擔任嘉賓，參與足球遊戲時笑料百出，Hugo的球技超級水皮，首次射門時竟射到遠處，要第2次補射才成功入網。在幾隊參與藝人中，以周吉佩與顏米羔表現最好，2人默契十足，「球王」上身的米羔更以極快速度完成運球，表現亮眼。
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