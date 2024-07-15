COLLAR又輸一仗！ Lolly Talk搶頭啖湯 出處女大碟

Lolly Talk出道兩周年，終於如願出碟！

女團Lolly Talk舉辦成團兩周年慶祝活動，與大批粉絲見面，她們興奮表示終於推出首張專輯，一圓出碟夢。而經常被拿來作比較的另一女團COLLAR，繼演唱會後再次被Lolly Talk爬頭出處女專輯，不過隊長Gao一於懶理，日前在社交網晒水着照。

女團Lolly Talk昨午到尖沙咀一間酒店舉行《Lolly Talk 2nd Anniversary Fan Meeting》，慶祝出道兩周年，相約近400位粉絲見面，並即場唱新歌《數到十》。成員阿妹透露一早經過會場樓下已見到有粉絲等待，更有一批男粉絲身穿西裝，令她有種出嫁的感覺。因腳傷休息近兩個月的阿蛋終於歸隊，她表示已經康復，但排舞時會盡量避免踎低的動作。

Lolly Talk宣布會推出首張新專輯《10+1》，並透露當中有隱藏的特別收錄。提到比起同是《全民造星IV》出身的COLLAR更早出專輯，她們表示很久之前已想出大碟，過往在不同訪問中都曾提及此事，而且如今終於儲到10首歌，很有意義。問到大批網民盛讚新歌MV的沙灘小背心造型，日後會否多穿小背心示人？她們說：「物以罕為貴！」

Gao西班牙出「股」惑 另一邊廂，女團COLLAR隊長沈貞巧（Gao）近日放假，偕一班好友去西班牙的巴塞隆拿旅行，並在網上極罕大晒性感比堅尼照，露出玉背之餘，渾圓屁股更是任睇唔嬲，吸引一班網民紛紛留言：「流咗幾行鼻血點算？」其圈中好友余香凝、隊友邱彥筒和芯駖都忍唔住大讚「太正」！