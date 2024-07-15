中娛星動：遮遮掩掩 激嬲粉絲 黃子韜終認愛 海邊擁吻徐藝洋

內地頂流男星黃子韜與旗下公司女藝人徐藝洋的戀情傳得熱烘烘，惟雙方一直不認愛，引來粉絲不滿，更揚言要脫粉。而他昨日終於在社交網晒出與女方的海邊咀嘴照官宣認愛，放閃放到盡。

黃子韜與徐藝洋雖然多次被拍得甜蜜外出，今年5月時更一度傳出男方在片場求婚，但2人從來沒有承認戀情，黃子韜還曾在直播時略帶激動謂：「不公開有錯嗎？誰定義了談戀愛身為藝人就必須公之於眾呢？誰定義的？」其不認愛的態度更掀起脫粉潮。

最後，黃子韜亦難敵潮水般的輿論，為平息粉絲怒火，他昨日突然在社交網上載一張兩人於日落之下深情擁吻的照片，高調官宣戀情：「願我們永遠是我們！」同時標示了女方的名字。而徐藝洋則分享了兩人牽手奔跑的背影相，留言表示：「日落海邊，許個心願！」同樣標示了黃子韜。其實「韜洋戀」早是公開的秘密，今次2人官宣戀情，有網民笑言：「公開了一個大家都知道的秘密！」

汪峰開騷慘失熱度 至於章子怡前夫、內地著名搖滾歌手汪峰，昨日亦在社交網發文預告其上海站演唱會的門票於今日預售，卻無奈撞正黃子韜與徐藝洋官宣戀情，網民紛紛笑言逃不過「汪峰定律」，即每次汪峰宣布有重大活動時，都會有其他更為重大的娛樂新聞搶去其熱度。網民在汪峰的社交網下留言調侃：「被搶頭條了」、「汪峰定律一擊即中」。還有人列舉了近30次「汪峰定律」事件，當中包括2018年10月16日汪峰開演唱會，同日趙麗穎與馮紹峰官宣結婚、2019年12月18日汪峰發歌，遇上鄭爽分手以及2020年4月13日汪峰預告專輯，楊冪與魏大勛緋聞曝光等。