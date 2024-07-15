空降上水廣場玩遊戲 撩曾傲棐打友誼波 戴祖儀自認狼胎

藝人戴祖儀（Joey）偕歌手曾傲棐（Arvin）及5位香港運動員，出席假上水廣場舉行的《夏日電競狂熱Summer e-Sport Crazy Challenge啟動禮X戴祖儀X曾傲棐簽唱會》，兩位分別為無綫及英皇藝人，首次同場難免有點陌生，但經過遊戲環節已變得熟落，尤其Joey得悉Arvin是電競迷後，即時加印象分，並相約他在網上打機，但Arvin自言只善於玩足球遊戲，她即失望說：「咁唔係咁啱玩喎！」

Arvin醒目地補充，自爆是籃球校隊的前鋒成員，Joey當堂笑番說：「我精於打籃板球，男仔都唔夠我狼，搶波時爭在未出腳，我好勝！」更提議「開波」組隊舉行「無綫Vs英皇籃球友誼賽」，Arvin亦開心答應。

請教練胸方法 曾被指身形「分量十足」的Joey，近日為迎接武打角色而努力Keep Fit，收身成功練出小蠻腰，但她嫌身材未夠好，想練埋「老鼠仔」，又透露角色可能要騷事業線。她好奇問Arvin可有練到不瘦胸的方法，他怕醜說：「好似只有練到集中啲咋喎！」