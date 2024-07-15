Ocean PopWalk電競熱 林君蓮水着還心願 冼靖峰谷8舊朱古力

至於早前在社交網大晒潑水音樂節三點式濕身照的林君蓮，被網民大讚身材不輸同場的郭珮文，她直言被對方的身材震撼到，大讚對方身形比例好。她又自爆首度穿三點式，完成了人生願望清單中的一項：「朋友鼓勵我試吓着嚟影相紀念，影完即刻着番件衫。」她笑言大家可能覺得她較男仔頭，故想試走較女仔的風格。