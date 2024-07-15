Ocean PopWalk電競熱 林君蓮水着還心願 冼靖峰谷8舊朱古力
「妙音龍子」冼靖峰與「聲夢小花」林君蓮，昨日現身將軍澳Ocean PopWalk海天晉滙，為《Popwalk-夏日電競狂熱Summer e-Sport Challenge啟動禮X冼靖峰X林君蓮簽唱會》進行揭幕儀式，唱歌兼與現場觀眾玩遊戲。
冒熱着皮褸
近日持續高溫，冼靖峰卻穿上皮褸現身，他說：「知道今日活動喺室內，有冷氣。」笑指自己「愛靚唔愛命」，最緊要適合場合，又自爆Keep住健身，望操出8舊腹肌，問是否隨時騷肌？他表示做人應隨時做好準備，工作機會來到便可以把握。
至於早前在社交網大晒潑水音樂節三點式濕身照的林君蓮，被網民大讚身材不輸同場的郭珮文，她直言被對方的身材震撼到，大讚對方身形比例好。她又自爆首度穿三點式，完成了人生願望清單中的一項：「朋友鼓勵我試吓着嚟影相紀念，影完即刻着番件衫。」她笑言大家可能覺得她較男仔頭，故想試走較女仔的風格。
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