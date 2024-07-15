押後手術 死頂完成個唱 郭富城臨陣斷韌帶 憂告別「舞林」

忙於準備下月演唱會的「舞台王者」郭富城，自爆曾於前十字韌帶全完斷裂的狀態下堅持開騷，一度擔心舞蹈生涯從此玩完！而出名「廿四孝」的他，日前陪兩個寶貝女到公園玩，打扮樸素，被讚沒架子。

郭富城近日接受鄭丹瑞的網上頻道節目訪問，談到相隔8年再登紅館舞台，他表示今次新增不少元素，望向觀眾呈現不一樣的效果。演唱會主題曲《Exit》早於疫情期間錄製，他指當時工作量大減，為免浪費時間而製作新歌。

已舉行多次演唱會的他，認為每次心境不一樣，坦言於舞台上「身經百戰」，扭傷已是家常便飯，更自爆2016年曾負傷開騷！當年他於巡演時跳彈床，導致前十字韌帶撕裂7成，其後再因拍戲導致完全斷裂，曾憂慮舞蹈生涯自此終結，他說：「醫生話如果進行手術，唔可能短時間內康復，但演唱會檔期已定，所以照原定計劃舉行。喺十字韌帶斷裂嘅狀態下演出，每場完成後，膝蓋都腫到4分之1個足球咁大，每晚喺後台由教練用超聲波儀器消腫，好在最終順利完成，之後即刻接受手術。」

陪愛女落公園 雖然忙於為個唱作準備，出名「廿四孝」的城城仍盡量抽空陪家人，與太太方媛和囡囡享受天倫樂。日前有網民上載合照，指偶遇城城陪女兒到公園玩：「在公園玩碰到唱Baby Shark的叔叔，就一起合影了一下。我一看，艾瑪，這個明星有點巨！」相中城城穿上黑色上衣加斜孭袋，打扮樸素貼地，與小女孩合照時親切友善。網民驚訝他貴為天王，竟到大眾化的公園與女兒玩，完全沒有明星架子。