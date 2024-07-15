到杏花新城玩餐飽 陳柏宇大女唔怯場 養家拍住上

歌手陳柏宇（Jason）昨日和女兒Abigail（Abi）齊出現於杏花新城舉行的「杏運Summer Fun 2024」揭幕禮，跟粉絲大玩遊戲之餘，還乘機一享天倫之樂。

Jason 的5歲大女Abi全程表現活潑精靈，答司儀問題時沒有怯場，當見到現場的巨型吹氣彈床及瀡滑梯設備，便不時撇低爸爸去玩，要Jason忙工作之餘，還要四圍望𥄫實愛女。而Jason唱歌時，其太太符曉薇（Leanne）抱住1歲多的細女Audrey出現，Jason即和細女打招呼，目光離不開妻女，一家四口幸福滿瀉。

怕女兒做童星累人 Jason對於Abi被讚乖巧，有做童星的潛質，他就話：「唔係次次都咁合作㗎，之前同佢出席活動，佢都唔肯出聲，可能依家大個女咗，所以冇咁怯場。」又說不抗拒囡囡拍廣告幫手搵錢養家，只是怕囡囡工作時不交戲，連累工作人員拍得辛苦。

活動上，Abi開心自爆將跟媽咪及大班親友去澳洲旅行3星期，但爸爸及妹妹就冇份，Jason即時扁嘴，他說：「因為我要留港工作，唔帶細女去係因為太太一個帶兩個小朋友就冇得玩，所以留細女畀我照顧。」對湊女充滿信心的他稱細女好易湊，又內疚最近感冒，將病毒傳給太太及細女，幸Abi沒受感染。