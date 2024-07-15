娛圈單打：純妹竟然畀仔飛 難怪頂住咗道氣

日本玉女明星有村架純，最近攜手國寶級型男目黑蓮主演夏季日劇《海的開始》，首播即取得8%亮眼收視，首周網上點擊率已接近500萬，成績在同期一枝獨秀。事業續有好發展，偏偏情場卻遭遇滑鐵盧。她與發展地下情3年、比她小6歲的男團偶像高橋海人，因婚姻觀有分歧而分手！據聞純妹仲係被飛的一方，豈有此理！

二人2020年合作《姐姐的戀人》撻着，男方仲搬去純妹所住大廈同居，直到去年底戀情曝光，不否認即係默認，粉絲惟有忍淚送上祝福。

有指純妹今年已經31歲，一直好想30歲前結婚，家陣已比原定目標遲咗，點知男方仲未定性，加上所屬的SMILE-UP.（前名尊尼事務所）出名管束嚴，其團體King & Prince正值搏殺期，根本無法亦無意跟純妹結婚。最終不婚即分，男方極速搬離純妹所住大廈。

早前純妹出席宣傳活動，被指失戀暴瘦，招牌包包面消失，我見猶憐。純妹就強調一直有好好食飯，健康絕無問題，叫粉絲不用擔心。咁啱得咁蹺，小道消息亦開始流傳另一版本，指主動結束感情嘅係純妹，仲話純妹一直當高橋係「可愛療愈系弟弟」，根本冇諗過結婚；又有消息傳出，純妹個性忽冷忽熱，有時會忽然斷聯，搞到男方無所適從。

女人心，海底針，純妹究竟人如其名咁純情，希望早日結婚生仔，定係如小道傳聞咁識飲識食玩玩吓，真係當事人至知。之不過，論知名度同級數，純妹明顯高好多班，如果真係逼婚不成而被飛，畀人唱出嚟都好冇面啫。會唔會因為咁而放出另一版本，藉此挽回面子呢？