何沛珈初拍打戲 陳山聰薪火相傳 教後輩自保

視帝陳山聰入行多年拍劇無數，拍動作戲時亦毫不錫身搏到盡，不過他表示每次都會做足安全措施，不必過於擔心；又指初入行時受前輩照顧，現在是時候由他照顧後輩。

陳山聰、朱晨麗、姚子羚、何沛珈及張頴康等昨日為無綫劇《反黑英雄》宣傳，眾人在台上大玩遊戲，包括朱晨麗與何沛珈齊齊坐在山聰大髀上坐爆氣球，而張頴康跟姚子羚以心口夾爆波，相當刺激。

首次跟陳山聰合作的何沛珈，大讚對方是一位好前輩、好哥哥，拍打戲前會提點她不用太緊張，令她感覺好安心。山聰指因對方是首次拍打戲，拍攝前更要做足安全措施，令他憶起自己初入行時的經歷：「以前有好多前輩好似歐陽震華、郭晉安，佢哋都會好保護我哋，依家到我變咗前輩，所以有責任保護佢安全。」何沛珈稱想試做打女，笑言打人或者被打也可以，問她是否轉型不再性感？她說：「其實冇所謂，重點係睇場合。」

張頴康習慣受傷 談到陳山聰兒子陳霆軒早前出席K1結業禮時變惜別會，他解釋只是分校合併，又笑指當初因兒子上學已搬過一次家：「唔想再搬住，最多努力賺錢請司機畀佢，哈哈！」提到近日發生有小童被拐帶的案件，他作為家長當然擔心，並呼籲為人父母要加倍小心。

至於張頴康透露於拍攝期間不慎弄傷左手手指尾，至今仍未康復，笑指拍攝動作場面受傷無可避免，太太亦早已習慣他每次回家都有新傷。