娛圈翻身無期 范冰冰擴展美容王國 攻國際保「錢」途

內地女星范冰冰遭內地娛圈封殺致翻身無期，即落重注擴展美妝事業！已在內地美容界站穩陣腳的她，繼早前進駐新加坡及馬來西亞網購平台後，近日再進一步在國際短片平台開Post插旗，準備開拓跨境電商市場，擴大其美容王國的版圖！

2018年捲入逃稅風波的范冰冰，被重罰賠巨款兼賠上事業，更遭內地娛樂圈封殺，至今尚未有解封之期。未能在內地發圍的她，即向外闖嘗試開闢新天地，既參與外語片拍攝，又頻頻亮相外地活動及時裝騷，近幾個月足迹遍及泰國、馬來西亞、杜拜及巴黎等，曝光率十足。

雖然娛樂事業停滯不前，但冰冰已創立6年的美容品牌就搞得有聲有色，她不時現身平台做生招牌推銷產品刺激銷售額，結果單是去年的產品總銷售量就比起之前兩年暴升近4倍，錄得超過11億元人民幣（約11.85億港元）的營業額，榮登中國美妝品牌Top 100之列。不單如此，於上月的內地特別營商日，冰冰的品牌銷售量更在多個平台拿下多個第一名，親力親為的她功不可沒。

吉隆坡刺探軍情 準備在美容界幹一番事業的冰冰，有感內地帶貨逐漸飽和，不少網紅開始轉攻外地市場，她亦把心一橫，旗下美妝品牌兩個月前進駐新加坡及馬來西亞網購平台，當時她在社交網發文：「中國品牌出海，我們還是新人，也是一個學習的過程和機會，挺好！我只能說，我們是有信心的。」而她早前以旅遊年親善大使身份現身馬來西亞馬六甲時，抽空在吉隆坡商場閒逛，當時亦特意走到護膚專櫃試產品，實行知己知彼，緊貼市場走勢！冰冰日前再下一城，宣布旗下品牌加盟國際短片平台，意味即將在跨境電商界大展拳腳，雖然只發了2條影片，但已火速吸引到鐵粉的關注，冰冰片中表示會分享美妝知識，結果播放量很快就突破數十萬，預計她稍後將透過平台帶貨，劍指海外市場。

冰冰的美容事業發展得有聲有色，有網民更形容她為「行走的帶貨女星」，皆因她近日為雜誌拍攝新專輯，由服飾以至所穿的鞋履都引起討論，有人直指因冰冰穿得好看，已果斷入手買相關商品。

帶動觀光事業 雖然冰冰在內地娛圈翻身無期，但在外地就依然有很高知名度。近日有馬來西亞官方人員受訪，指冰冰早前在當地逗留3天，相關的網絡搜索量激增，單是「馬六甲」就有4億多次搜索紀錄，連「冰冰」的關鍵字搜索亦飆升至12億次，估計食住她的名氣，近幾個月可以迎來大批內地旅客前往馬國觀光，認為今次是低成本高效益的投資。對於有關方面指冰冰逗留期間的開銷約為50萬令吉（約83萬港元），有網民指以往冰冰出場費1分鐘已收40萬港元，今次官方僅拿出約8萬令吉（約13萬港元），其他費用都是私人贊助，變相冰冰等同做公益，又指當地利用其影響力刺激旅遊業，全因冰冰在國際市場仍是內地知名女星。