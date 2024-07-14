娛樂

Stassie晒內衣照 玩「色」誘

美國女模Stassie Karanikolaou因為與美國真人騷家族Kardashian成員Kylie Jenner是多年老友，獲帶挈增加不少人氣，其社交網站有超過千萬名網友追隨。她早前上載在床上穿上胸圍與內褲的一批照片，留言問網友：「你哋估吓我最鍾意咩顏色？」
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