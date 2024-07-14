控方刻意扣起證據 艾力寶雲槍擊案撤銷 免牢獄之災

艾力於2021年在新墨西哥拍攝其主演與監製的西部片《Rust》時，開道具槍意外射殺女攝影師Halyna Hutchins及射傷男導演Joel Souza，該片經驗不足的女槍械主管Hannah Gutierrez-Reed早前已被判過失殺人罪成，入獄18個月。艾力面臨同一控罪與刑期，前日審訊進行才第3天，發生戲劇性轉折，艾力的律師指出警方刻意扣起證據，請來警員Marissa Poppell作供，她表示上司指示她將收到的子彈證據，記錄為另一案件的號碼，避過辯方律師的注意。兩名主檢控官的其中一人罕有地親自作供，解釋指她認為該批子彈並非《Rust》片場的子彈，沒有作為證據的價值，而另一名不同意此說法的檢控官已經請辭。