控方刻意扣起證據 艾力寶雲槍擊案撤銷 免牢獄之災
美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）片場槍擊案審訊前日來到第3天，出現戲劇性轉折，由於控方被指刻意扣起證據，法官宣布案件撤銷，避過牢獄之災的艾力激動落淚，與妻子相擁。
艾力於2021年在新墨西哥拍攝其主演與監製的西部片《Rust》時，開道具槍意外射殺女攝影師Halyna Hutchins及射傷男導演Joel Souza，該片經驗不足的女槍械主管Hannah Gutierrez-Reed早前已被判過失殺人罪成，入獄18個月。艾力面臨同一控罪與刑期，前日審訊進行才第3天，發生戲劇性轉折，艾力的律師指出警方刻意扣起證據，請來警員Marissa Poppell作供，她表示上司指示她將收到的子彈證據，記錄為另一案件的號碼，避過辯方律師的注意。兩名主檢控官的其中一人罕有地親自作供，解釋指她認為該批子彈並非《Rust》片場的子彈，沒有作為證據的價值，而另一名不同意此說法的檢控官已經請辭。
激動落淚攬老婆
法官表示無論如何，這批子彈的處理方法都應該事先知會辯方律師：「州政府扣起這個資料，是刻意與故意，法庭無法修正這個錯誤。」她宣布陪審團不用再聽證人作供，直接撤銷案件，而且不得再審。艾力避過18個月的牢獄之災，聽到結果後激動落淚，先與律師相擁，再緊抱在身後旁聽的妻子Hilaria。
不過，約兩年前與艾力達成庭外和解的Halyna丈夫Matthew，在刑事案作出判決後透過律師表示改變心意，將繼續進行民事索償：「我們尊重法庭決定。我們期望向陪審團提供所有證據，讓寶雲先生為Halyna Hutchins的慘死負責。」
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