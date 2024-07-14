影后李心潔近年幕前作品減產，轉戰幕後，但外表保養得宜，日前她激罕分享泳裝照，見她以一件頭紅色泳衣上陣，低胸剪裁激露半球，晒出事業線，另一張近鏡自拍更加「胸狠」，加上胸口有痣，更顯銷魂，她留言：「美麗的西西里小島。只要遇到陽光和海洋，心中就燦爛起來。」