7月14日(日)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月14日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李心潔激罕晒水着
影后李心潔近年幕前作品減產，轉戰幕後，但外表保養得宜，日前她激罕分享泳裝照，見她以一件頭紅色泳衣上陣，低胸剪裁激露半球，晒出事業線，另一張近鏡自拍更加「胸狠」，加上胸口有痣，更顯銷魂，她留言：「美麗的西西里小島。只要遇到陽光和海洋，心中就燦爛起來。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240714-0714_00282_062/李心潔激罕晒水着
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc