袁嘉敏發福走樣 驚現水桶腰

前港姐袁嘉敏近年旅居海外，今年5月分享到馬耳他旅遊的影片後，就久未更新。最近她重回亞洲地區，前往日本東京旅遊觀光，沿途拍攝了短片記錄行程，並上載至社交平台分享最新近況。只見近年「封胸」的她繼續收起性感打扮，而且發福不少，驚現水桶身形，相比起昔日的Fit爆身材，明顯走樣！