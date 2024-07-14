獨家訪問：關楓馨受夠渣男 用「便便論」療傷

被譽為「最美星二代」之一的關楓馨自爆曾遇上渣男，學懂了以高情商面對，更提出「便便論」化解。她視父母為人生導師，日後談戀愛會先讓媽媽篩選，又直言不介意與圈中人拍拖，但是若對方認識爸爸關禮傑就萬萬不能。

關楓馨（Fabienne）入行後累積了不少拍攝劇集與綜藝的經驗，目前仍有兩套劇尚未出街，分別是《死有對証》和《非份之罪》，她坦言喜歡演戲，因為可以嘗試未曾經歷的事情，但自覺演技還需惡補。Fabienne拍《死有對証》時，曾在一場拘留所戲份中，獲前輩陳嘉輝讚賞，她表示：「同嘉輝哥第一次合作，佢問我入行幾耐、有冇讀訓練班，話好相信我頭先係入咗戲，原來投入個角色，其他人會感受到，好開心。（有冇請教爹哋做戲？）對住熟人會尷尬唔自然，試過搵妹妹對稿，會好唔認真。」又自言將來想挑戰做女殺手。

靠父母篩選對象 29歲的Fabienne一向異性緣不絕，坦承曾遇上渣男，但亦因此學會將傷害轉化為正面的影響。對於生命中出現過的渣男，她表示：「感情事一定有原因，你唔係佢，唔知佢點諗。好似人哋對你差，掟屎落你度，你可以掟番佢，或者可以執起然後清潔地面，又可以將屎放入盆栽種花，然後送番畀傷害你嘅人。」她自言以前受傷只懂喊，現在學識「清潔地面」，至於「種花」則尚未做到。Fabienne還笑言相信媽媽的眼光，將來拍拖會讓對方先過目，又自爆最怕男方認識爸爸關禮傑：「同圈中人拍拖有個問題，如果同我講以前同我爹哋合作過，成件事好尷尬，爹哋應該當佢係同事定後輩？分手後一齊做嘢又會尷尬。」並透露現時單身，想趁後生全力搏殺。