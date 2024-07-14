處男騷開鑼在即 Ian預告擲「催淚彈」 提歌迷帶手巾

男團MIRROR成員陳卓賢首個個人演唱會即將開鑼，現時進入倒數階段。他預告除了歌曲會有震撼感外，又會挑戰非專長的舞蹈，並溫馨提醒歌迷要帶手巾入場，皆因屆時將大派「洋葱」，約定逾萬歌迷淚浸亞博！

陳卓賢（Ian）一連七場演唱會將於本月19日假亞博展開，尚餘幾天就開唱，他率先透露製作詳情，讓粉絲窺探當中玄機。演唱會以「Tears」為主題，顧名思義圍繞着眼淚，他說：「以唔同嘅眼淚為主，包含喜怒哀樂各方面嘅眼淚，歌曲安排都會係圍繞住呢啲情緒。」他希望粉絲可全情沉浸在其音樂世界中，特意作出溫馨提示：「着啲舒服嘅服飾入場，最好帶定條手巾仔，因為可能有啲感動位。我唔係要逼大家喊，只係希望大家體會到當中想表達嘅Message，然後Relate（聯繫）到自己生活上嘅事情而有啲感受，純粹預備定啫！」

苦練舞功有進步 Ian在MIRROR中向來是「唱功擔當」，他為了向粉絲送上驚喜，在個唱的編曲上花盡心思，務求令入場者「耳朵懷孕」，他說：「編曲上相信會畀到大家幾震撼嘅感覺，音樂班底陣容鼎盛，樂隊以外，仲有弦樂同管樂，好多歌曲會因應我哋合作嘅音樂班底重新編曲同調整，相信會帶嚟一次音樂盛宴體驗，我亦會參與唔同嘅樂器演奏部分。」

除了聽覺享受外，他亦兼顧粉絲的視覺刺激，會在個唱中挑戰跳舞！他揚言未有被舞蹈難到，自言舞功進步不少，所以開唱最大壓力並非跳舞，而是身兼多職：「係需要Focus多啲，以往某啲演出淨係負責唱歌，但今次參與部分多咗，做每樣嘢都要應付得好啲、專注啲。」